إصابة جديدة تضرب صفوف الحسين إربد

الوكيل الإخباري - أعلن الحسين إربد مساء الأحد، إصابة لاعبه مصطفى كمال كزعر، خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام الأهلي في بطولة درع المئوية الأردني.



وأوضح النادي عبر فيس بوك، أن جهازه الطبي قرر منح اللاعب راحة لمدة 10 أيام بسبب الإصابة بعضلات البطن الجانبية اليسرى.



وكان الحسين إربد أعلن أمس عن غياب منذر أبو عمارة لمدة 3 أسابيع، ومحمد راتب الداوود لمدة 6 أسابيع، بسبب الاصابة.



وسيجري الداوود عملية جراحية لإزالة الغضروف، ما يعني أن غيابه سيمتد حتى نهاية بطولة الدرع.



وكان فريق الحسين إربد قد فقد حظوظه في المنافسة على اللقب حيث يستقر في المركز الرابع برصيد 12 نقطة.

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