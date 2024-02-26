إصابة خطيرة تطيح بحكمة الراية في مباراة بالدوري الإسباني

Así ha quedado el rostro de Guadalupe Porras tras chocarse con una cámara de tv. Está bien, pero ha sido trasladada al hospital para ser sometida a pruebas por precaución.— La cara B del futbol (@lacarabdeporte) February 25, 2024
Mucho ánimo para ella👏🏻💪🏼. pic.twitter.com/EONTSzb8hA
لم تتمكن مساعدة الحكم الرئيسي غوادالوبي بوراس من استكمال المباراة، لتغادر الملعب على "نقالة" فورا وسط تحية جماهيرية كبيرة من جانب الحاضرين أثناء مغادرتها، وحل محلها الحكم الرابع.
وتلقت غوادالوبي العلاج في سيارة الإسعاف، قبل أن تنتقل إلى المستشفى من أجل الاطمئنان على حالتها.
بهذه النتيجة، رفع ريال بيتيس رصيده إلى 42 نقطة في المركز السادس، بينما ظل أتلتيك بيلباو في المركز الخامس برصيد 49 نقطة.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة