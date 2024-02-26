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الإثنين، 26-02-2024 03:04 م

إصابة خطيرة تطيح بحكمة الراية في مباراة بالدوري الإسباني

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الوكيل الإخباري - شهدت مواجهة ريال بيتيس وضيفه أتلتيك بيلباو أمس الأحد على ملعب "بينيتو فيامارين" ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني، حادثة خطيرة تتعلق بحكمة الراية (المساعدة) جوادالوبي بوراس.

وحقق بيتيس الفوز بنتيجة 3-1 عن طريق إزيكييل آبيلا (13)، ويوري بيريتشيتش بالخطأ في مرمى بيلباو (38)، وجوني كاردوسو (67)، بينما جاء هدف الضيوف الوحيد عن طريق غوركا جوروزيتا (45).

ولحظة تسجيل الهدف الأول في المباراة عند الدقيقة 13، اصطدمت بوراس بكاميرا التلفزيون (بينما كانت عائدة من التحقق من صحة الهدف)، لتتعرض لإصابة بالغة في الرأس، لتغطي الدماء وجهها بالكامل. 


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لم تتمكن مساعدة الحكم الرئيسي غوادالوبي بوراس من استكمال المباراة، لتغادر الملعب على "نقالة" فورا وسط تحية جماهيرية كبيرة من جانب الحاضرين أثناء مغادرتها، وحل محلها الحكم الرابع.

وتلقت غوادالوبي العلاج في سيارة الإسعاف، قبل أن تنتقل إلى المستشفى من أجل الاطمئنان على حالتها.

بهذه النتيجة، رفع ريال بيتيس رصيده إلى 42 نقطة في المركز السادس، بينما ظل أتلتيك بيلباو في المركز الخامس برصيد 49 نقطة.

 

 

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