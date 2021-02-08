إصابة خطيرة لـ نجم برشلونة

الوكيل الإخباري _ تعرض أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم في نادي برشلونة، إلى إصابة، بدت خطيرة، أمس الأحد، أثناء مشاركته في مباراة انتصار فريقه أمام خصمه ريال بيتيس، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني، شهد مشاركة النجم رونالد أراخو، الذي بات بديل جيرارد بيكيه المناسب.





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واضطر المدير الفني رونالد كومان، إلى استبدال أراخو في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول، بعدما شعر اللاعب الشاب بالتواء شديد في كاحله الأيسر.





في السياق ذاته، أفادت صحيفة آس الإسبانية، أن الجهاز الطبي في النادي الكاتالوني، لديه اعتقاد بأن أراخو سيكون في أتم الجاهزية، للمشاركة بصورة طبيعية ضد باريس سان جيرمان، حيث يلتقي الطرفان في إطار ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في السادس عشر من فبراير الجاري.



الصحيفة أوضحت أن التواء كاحل أراخو، إذا كان من الدرجة الأولى، فإنه سيشارك بصورة طبيعية أمام النادي الباريسي.



ولن يستطيع رونالد أراخو أن يظهر في موقعة أبطال أوروبا المرتقبة، حال كانت إصابته من إحدى الدرجتين الثانية أو الثالثة، في انتظار بيان نادي برشلونة الرسمي، بعد خضوع اللاعب إلى المزيد من الفحوصات الطبية.

المصدر : ملاعب







