إصابة رئيس رابطة الدوري الإيطالي بكورونا

الوكيل الإخباري _ كشفت رابطة الدوري الإيطالي، عن إصابة رئيسها باولو دال بينو بفيروس “كوفيد-19″، المعروف باسم كورونا المستجد، وجاء هذا عقب الفحوصات الطبية التي أجراها الأخير، وأكدت الرابطة في بيان رسمي أن الرئيس باولو دال بينو أصيب بفيروس كورونا، وتم عزله صحياً في منزله.



ووفقاً لما ذكرته صحيفة “البيان”، جاء ذلك بعد خضوع دال بينو صاحب الـ58 عاماً الذي يرأس رابطة الدوري الإيطالي منذ يناير الماضي، لفحص كورونا أمس الاثنين، وأثبتت النتائج إصابته بالوباء.



وبعث رئيس نادي نابولي رسالة إلى رابطة الدوري الإيطالي ونادي يوفنتوس والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والمحكمة الرياضية، بعد قرار هيئة الصحة في المدينة الإيطالية بفرض العزل المنزلي على لاعبي فريقه بسبب مخالطتهم للاعبي جنوي المصابين بفيروس كورونا في الجولة الماضية من الكالتشيو، وتضمنت الرسالة عبارة “لم يتمكن الفريق من المغادرة إلى تورينو بسبب قوة قاهرة”، حتى لا يتم احتساب تغيبه عن مباراة يوفنتوس هزيمة بالانسحاب، بعدما أعلنت إدارة الأخير توجه الفريق لملعب المباراة في الموعد المحدد لها الأحد الماضي.







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المصدر : ملاعب

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