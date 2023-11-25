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السبت، 25-11-2023 03:21 م

إصابة رودريغو تزيد من متاعب الريال

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الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة آس الإسبانية أن جناح ريال مدريد البرازيلي رودريغو جوس تعرض لإصابة قوية.

وقالت الصحيفة إن النادي واثق في أن إصابة روردريغو ليست خطيرة للغاية وسيتم حلها بالعلاج الطبيعي.

وأضافت أن  اللاعب سيكون متاحاً مع اقتراب الأسابيع الحاسمة في الدوري الإسباني وبطولة دوري أبطال أوروبا.

وانضم رودريغو إلى قائمة مصابي ريال مدريد التي تشمل كلاً من: "ميليتاو، تيبو كورتوا، جود بيلينغهام، أردا غولر، جونيور فينيسيوس".

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