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السبت، 24-02-2024 03:32 م

إصابة سادسة تهز ريال مدريد

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الوكيل الإخباري -  أصدر نادي ريال مدريد، بيانا رسميا، الجمعة، للإعلان عن إصابة جديدة في صفوفه.

ونشر الميرنجي، عبر موقعه الإلكتروني، بيانا جاء كالتالي "بعد الفحوصات الطبية التي أجريت للاعبنا خوسيلو، تم تشخيص إصابته في كاحله الأيمن".

وأفادت تقارير صحفية، أن خوسيلو سيغيب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع، على أن يكون اللاعب جاهزًا بنسبة 100% عقب فترة التوقف الدولي في مارس/آذار المقبل.

وتعد هذه الإصابة هي السادسة خلال الوقت الحالي في صفوف ريال مدريد، بعد تيبو كورتوا، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، جود بيلينجهام وأنطونيو روديجر.

وبخلاف هذا السداسي، يفقد ريال مدريد، جهود الثنائي داني كارفاخال وإدواردو كامافينجا، في مباراة الأحد أمام إشبيلية، بسبب الإيقاف.  

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