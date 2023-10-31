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الثلاثاء، 31-10-2023 04:31 م

إصابة طويلة تورط ميلان

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الوكيل الإخباري - تحدث تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، عن المدة المتوقع أن يغيبها أحد لاعبي ميلان، بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة نابولي.

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإنه من المحتمل أن يغيب المدافع بيير كالولو لمدة 4 أشهر، بفعل إصابة في الفخذ.

وأصيب مدافع ميلان في الدقائق الأولى من المباراة، ليضطر مدربه بيولي لاستبداله بعد مرور 19 دقيقة فقط.

وأضاف أن المدافع يعاني إصابة في الفخذ الأيسر، الأمر الذي سيتطلب إجراء عملية جراحية في فنلندا على الأرجح.

أما ماركو بيليجرينو فسيغيب عن صفوف الروسونيري حتى منتصف ديسمبر/ كانون الثاني، ليصبح بيولي في ورطة حقيقية في ظل إصابة 3 مدافعين بعد منهم سيمون كاير أيضا.

وسيمتلك ميلان الثنائي مالك ثياو وفيكايو توموري فقط في قلب الدفاع.

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