إصابة عبدالله بكري مدافع نادي بيراميدز بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري _ أعلن عبدالله بكري مدافع نادي بيراميدز، إصابته بفيروس كورونا، إذ أظهرت التحاليل إيجابية عينة اللاعب قبل مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء في الأسبوع الـ30 لمسابقة الدوري المصري.



وقال عبد الله بكري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ”الحمد لله على كل شيء إيجابية فيرس كورونا“.





ويعد عبد الله بكري أحد أبرز المدافعين في الدوري المصري، وبات هدفا لناديي الأهلي والزمالك، إذ تقدم الأهلي والزمالك بعرضين إلى إدارة نادي بيراميدز من أجل الحصول على خدمات عبد الله بكري.



ويحتل بيراميدز المركز الثالث في مسابقة الدوري المصري خلف نادي الزمالك، والأهلي الذي حسم لقب المسابقة قبل نهايتها بسبعة أسابيع.

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المصدر : ملاعب

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