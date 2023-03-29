إصابة كورتوا تُبعده عن 3 مباريات مصيرية لمدريد

الوكيل الإخباري - تلقى الجهاز الفني لفريق ريال مدريد بقيادة الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، صدمة قوية، بسبب مدة غياب حارس الفريق الأساسي تيبو كورتوا، عقب تعرضه مؤخراً للإصابة.



وكان كورتوا غادر معسكر منتخب بلجيكا، بسبب معاناته من آلام في العضلة المقربة بإحدى ساقيه، تعرض لها خلال مباراة السويد في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2024.



وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن كورتوا سيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة للوقوف على حالته، مشيرة إلى أن مدة غياب الحارس البلجيكي ستتراوح بين 3 أسابيع إلى شهر، بشكل مبدئي.



ووفقاً للمدة التي أعلنتها الصحيفة الإسبانية، لن يلحق كورتوا بأهم 3 مباريات لريال مدريد هذا الموسم، أولها مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، المحدد لها 5 أبريل المقبل، ومواجهتي الذهاب والإياب ضد تشيلسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر لهما 12 و18 أبريل المقبل.



يذكر أن كورتوا شارك مع ريال مدريد هذا الموسم في 32 مباراة، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 10 لقاءات، فيما تلقى 32 هدفاً.

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