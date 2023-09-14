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الخميس، 14-09-2023 04:18 م

إصابة لاعب الحسين إربد بالرباط الصليبي

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الوكيل الإخباري - تعرض مهند العرامشة، لاعب الحسين إربد والمنتخب الأولمبي الأردني، لقطع في الرباط الصليبي، ستبعده عن الملاعب لنحو 6 شهور.

وتعرض العرامشة للإصابة خلال تدريباته مع المنتخب الأردني الأولمبي، ليخضع لعدة فحوصات طبية أكدت فيما بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وكتب العرامشة، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك" اليوم الأربعاء: "الحمد لله رب العالمين، تبين إصابتي بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركتي في تدريبات المنتخب الأولمبي، قدر الله وما شاء فعل".

ويعتبر العرامشة من اللاعبين المميزين في منطقة خط الوسط، حيث شارك في أكثر من مباراة مهمة مع الحسين إربد خلال الموسم الحالي.

وتعد إصابة العرامشة وابتعاده عن الملاعب خسارة كبيرة لفريقه الطامح في المنافسة على الألقاب.

وكان المنتخب الأولمبي قد حجز بطاقة التأهل لنهائيات آسيا بعد أن تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، حيث فاز على بروناي (9-0)، وعلى كل من سلطنة عمان وسوريا بذات النتيجة (2-0).

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