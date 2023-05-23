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الثلاثاء، 23-05-2023 02:07 م

إصابة لاعب شباب الأردن

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الوكيل الإخباري - أعلن شباب الأردن، صباح اليوم الثلاثاء، إصابة مدافعه شوقي القزعة خلال مشاركته بتدريبات فريقه أمس، استعدادا لخوض الجولة الثالثة من بطولة الدرع.

وأوضح المركز الإعلامي لنادي شباب الأردن، أن القزعة تعرض لإصابة في منطقة الوجه، ما اضطره لارتداء القناع بهدف مواصلة تدريباته مع الفريق والمحافظة على جاهزيته الفنية والبدنية.

وسيشارك القزعة رغم الإصابة في مباراة فريقه المقررة غدا الأربعاء أمام معان، على ملعب الأمير محمد بمدينة الزرقاء، ضمن الجولة الثالثة لبطولة الدرع.

ويمتلك شباب الأردن نقطة واحدة جمعها من تعادل في المباراة السابقة أمام الرمثا 1-1، وخسر مباراته الأولى أمام الأهلي بهدف وحيد.

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