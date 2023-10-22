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الأحد، 22-10-2023 04:44 م

إصابة مؤلمة تبعد هداف الدوري الألماني

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الوكيل الإخباري - أعلن نادي شتو تجارت الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد، غياب هداف الدوري سيرهو جيراسي لعدة أسابيع.

وتعرض جيراسي لإصابة عضلية خفيفة خلال المباراة التي فاز فيها الفريق على يونيون برلين 3-0 أمس السبت.

وقال سيباستيان هونيس مدرب الفريق: "غياب سيرهو أمر مؤلم بالنسبة له ولنا كفريق. الكل شاهد الحالة الجيدة التي كان عليها مؤخرا (سجل 14 هدفا بالدوري). يجب علينا أن نعوض غيابه قدر الإمكان، وهذا ما سنفعله".

وحقق شتوتجارت 7 انتصارات في 8 مباريات ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني، بفارق نقطة خلف باير ليفركوزن المتصدر.

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