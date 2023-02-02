إصابة مبابي وراموس.. ضربتان موجعتان لسان جيرمان

الوكيل الإخباري - أثارت إصابة النجم الفرنسي كيليان مبابي شكوكا بشأن إمكانية مشاركته مع باريس سان جيرمان الفرنسي في المواجهة المرتقبة أمام بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وخرج مبابي مصابا خلال المباراة التي انتهت بفوز سان جيرمان على مونبلييه 3 / 1 في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الفرنسي.



واضطر مبابي لمغادرة الملعب في الدقيقة 21 من المباراة وبدا يعاني من آلام في الفخذ لدى خروجه من نفق مرور اللاعبين وهو ما أثار قلق جماهير سان جيرمان قبل أقل من أسبوعين من المواجهة المرتقبة أمام بايرن ميونخ في دور الستة عشر من دوري الأبطال.



وواجه مبابي بداية صعبة في المباراة حيث أهدر فرصة التسجيل من ضربة جزاء حصل عليها سيرخيو راموس إثر تدخل من كريستوفر جوليان، حيث سدد كرة تصدى لها الحارس بنجامين لاكومت، وأعيدت الضربة ونفذها مبابي مجددا لكنه سدد كرة اصطدمت بالقائم.



ولم تكن إصابة مبابي هي الصدمة الوحيدة لسان جيرمان في الشوط الأول، حيث شهد إصابة راموس أيضا وخروجه في الدقيقة 32.



ويلتقي باريس سان جيرمان مع بايرن ميونخ ذهابا في باريس في 14 فبراير ثم يلتقي الفريقان إيابا على ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ في 8 مارس المقبل.

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