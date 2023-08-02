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الأربعاء، 02-08-2023 11:41 ص

إصابة مروعة يتسبب بها مارسيلو للاعب أرجنتيني ويغادر الملعب باكيا (فيديو)

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الوكيل الإخباري -  تسبب النجم البرازيلي مارسيللو بإصابة مروعة لمدافع نادي أرجنتينوس جونيورز بكسر في ساقه اليسرى الثلاثاء خلال مباراة في كوبا ليبرتادوريس في بوينس آيرس.

وتعرض لوتشيانو سانشيز، البالغ 29 عاما، لإصابة خطيرة بعد تدخل الظهير الأيسر المخضرم مارسيلو، الذي يلعب الآن في صفوف فلومينينسي البرازيلي.

وتلقى مارسيلو، لاعب ريال مدريد السابق بطاقة حمراء ليغادر أرض الملعب باكيا متأثرا بالإصابة القوية التي تسبب فيها للاعب الفريق المنافس، فيما كان اللاعب الأرجنتيني يتلوى من الألم على أرض الملعب، محاطا بلاعبي الفريقين.

ووقع الحادث في الدقيقة 56 من المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

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