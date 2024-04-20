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السبت، 20-04-2024 04:07 م

إصابة مفاجئة لنجم ريال مدريد قبل الكلاسيكو

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الوكيل الإخباري - أكدت تقارير صحفية بريطانية، اليوم السبت، تعرض أحد اللاعبين البارزين في صفوف ريال مدريد للإصابة قبل مواجهة برشلونة، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

وكتب جييرمو راي، مراسل صحيفة "ذا أتلتيك" المتخصص في تغطية أخبار ريال مدريد: "تغيب فيرلاند ميندي عن المشاركة في المران الأخير لريال مدريد بسبب معاناته من حمل بدني زائد".

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وأصاف راي، خلال حسابه بموقع "إكس": "مسؤولو ريال مدريد يقولون إن ميندي غير مستبعد حتى الآن من مباراة الغد".


وكان فيرلاند ميندي قد شارك في مباراتي مانشستر سيتي في ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالكامل.

يذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة الترتيب في الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة، ويأتي برشلونة خلفه في الوصافة بـ70 نقطة.

وسيجعل الفوز على برشلونة في الكلاسيكو، لقب الدوري الإسباني، على أعتاب العودة إلى دولاب بطولات الميرنجي هذا الموسم.

 

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