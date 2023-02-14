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الثلاثاء، 14-02-2023 03:23 م

إصابة مفاجئة لنجم ريال مدريد قبل مواجهة إلتشي

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الوكيل الإخباري - تعرض أحد اللاعبين البارزين في صفوف ريال مدريد لإصابة مفاجئة قبل مواجهة إلتشي، غدا الأربعاء، ضمن الجولة 21 من الدوري الإسباني.

وقال صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن توني كروس لاعب وسط الريال، لم يتدرب اليوم، مع زملائه في المران الأخير قبل لقاء إلتشي، بسبب معاناته من التهاب في المعدة والأمعاء.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن ضم كروس لقائمة الملكي في مباراة الغد موضع شك، لكن الجهاز الفني بقيادة كارلو أنشيلوتي سيتخذ القرار النهائي في الساعات المقبلة.

وشهد مران اليوم أيضا غياب المصابين فيرلاند ميندي، وإيدين هازارد، بالإضافة إلى فينيسيوس جونيور، الذي منحه أنشيلوتي راحة مستفيدا من عقوبة الإيقاف التي تعرض لها.

وشارك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في مران اليوم، لكن مشاركته ضد إلتشي لا تزال محل شكوك.

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