إصابة مفجعة في مباراة فالنسيا وريال مدريد

الوكيل الإخباري - شهدت مواجهة فالنسيا وضيفه ريال مدريد، السبت، ضمن منافسات الجولة 27 من الليجا على ملعب "ميستايا"، إصابة مفجعة.



فقد تعرض الغيني مختار دياخابي، لاعب فالنسيا، لإصابة قوية خلال التحام مع تشواميني، نجم ريال مدريد.



وهرع لاعبو الفريقين نحو دياخابي، قبل أن يدخل الجهاز الطبي لإنقاذه، حيث تم حمله على نقالة، فيما بدت إصابته خطيرة.



وانتهت المواجهة بالتعادل (2-2)، حيث أحرز هوجو دورو ورومان ياريمتشيوك هدفي فالنسيا، في الدقيقتين 27 و30، بينما سجل لريال مدريد مهاجمه فينيسيوس جونيور "ثنائية"، في الدقيقتين (45+5) و76.



وبهذا التعادل، رفع الفريق الملكي رصيده إلى 66 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الليجا، كما رفع فالنسيا رصيده إلى 37 نقطة، في المركز الثامن.

اضافة اعلان

ملاعب