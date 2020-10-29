إصابة نجم مانشستر يونايتد الجديد بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري _ أعلن النرويجي أولى جونار سولشاير، المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، إصابة الظهير الإيسر البرازيلى أليكس تيليس، بفيروس كورونا المستجد.





وكشف سولشاير، عقب نهاية مباراة لايبزيج، عن إصابة الظهير الإيسر البرازيلى الجديد أليكس تيليس، بفيروس كورونا المستجد.



وهو ماتسبب بغياب اللاعب عن مواجهتي تشيلسي بالدوري الإنجليزي، ولايبزيج الألماني، بدورى أبطال أوروبا.



وكان اليونايتد، قد ضم الظهير الإيسر البرازيلى، فى اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من فريق بورتو البرتغالى، بعقد لمدة 4 سنوات، مقابل 15 مليون يورو.



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المصدر : ملاعب

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