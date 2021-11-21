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الأحد، 21-11-2021 10:59 ص

إصابة نجم مانشستر يونايتد بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في بيان رسمي إصابة مهاجمه الشاب ماسون غرينوود البالغ 20 عاما بفيروس كورونا.

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وجاء في بيان "الشياطين الحمر"، أن غياب غرينوود عن رحلة الفريق إلى واتفورد، يأتي بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا.


وقال النرويجي أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد قبل المباراة: "للأسف، ماسون أصيب بفيروس كورونا، نتيجة اختباره جاءت إيجابية، لذا سننتظر عودته".

يذكر أن مانشستر يونايتد تعرض لخسارة مريرة أمام مضيفه واتفورد بنتيجة 1-4.
وهذه الخسارة الرابعة لمانشستر يونايتد في المباريات الـ5 الأخيرة في الدوري ليتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز السابع.

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