إصابة نجم مانشستر يونايتد بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري - أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في بيان رسمي إصابة مهاجمه الشاب ماسون غرينوود البالغ 20 عاما بفيروس كورونا.

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وجاء في بيان "الشياطين الحمر"، أن غياب غرينوود عن رحلة الفريق إلى واتفورد، يأتي بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا.





وقال النرويجي أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد قبل المباراة: "للأسف، ماسون أصيب بفيروس كورونا، نتيجة اختباره جاءت إيجابية، لذا سننتظر عودته".



يذكر أن مانشستر يونايتد تعرض لخسارة مريرة أمام مضيفه واتفورد بنتيجة 1-4.

وهذه الخسارة الرابعة لمانشستر يونايتد في المباريات الـ5 الأخيرة في الدوري ليتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز السابع.

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