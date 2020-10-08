إصابة نجم منتخب تونس بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري _ كشف اللاعب الدولي حمدي النقاز، ظهير منتخب تونس والترجي الرياضي التونسي، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد – 19.اضافة اعلان
وكتب النقاز، عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور “إنستجرام”: “الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، تحصنت بالله ذي العزة والجبروت واعتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت، أسألك يا الله أن تصرف عني وعن كل المسلمين الوباء وأن ترفع عنا البلاء فأنت القادر على كل شيء، تحليلي إيجابي لكوفيد -19”.
وكان اللاعب الدولي التونسي قد انضم لصفوف فريقه التونسي الحالي في شهر يوليو الماضي بعد أن فسخ تعاقده مع الزمالك المصري مع نهاية عام 2019.
المصدر : ملاعب
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