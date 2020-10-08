الخميس 08-10-2020
الوكيل الاخباري

استبدال الحجر المؤسسي بالمنزلي لهذه الفئة

ترقـب شعبي لإعلان أسماء الوزراء الجدد

شارع يهدد حياة المارة في عمان

إعلان هام من ديوان الخدمة المدنية

فقدان محفظة في إربد

تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا في الرمثا

الحجاوي للوكيل : الوضع خطر وقد نضطر لزيادة أيام الحظر

توجـه حكومي لإعادة النظر بالحظر الشامل

مسار معين لمصابي كورونا داخل طوارئ البشير

17 مصابا بكورونا بحالة حرجة في مستشفى الأمير حمزة




الخميس، 08-10-2020 01:36 م

إصابة نجم منتخب تونس بفيروس كورونا

20191204001403174


الوكيل الإخباري _ كشف اللاعب الدولي حمدي النقاز، ظهير منتخب تونس والترجي الرياضي التونسي، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد – 19.
اضافة اعلان

وكتب النقاز، عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور “إنستجرام”: “الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، تحصنت بالله ذي العزة والجبروت واعتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت، أسألك يا الله أن تصرف عني وعن كل المسلمين الوباء وأن ترفع عنا البلاء فأنت القادر على كل شيء، تحليلي إيجابي لكوفيد -19”.


وكان اللاعب الدولي التونسي قد انضم لصفوف فريقه التونسي الحالي في شهر يوليو الماضي بعد أن فسخ تعاقده مع الزمالك المصري مع نهاية عام 2019.

المصدر : ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
سلمان-الفرج

سلمان الفرج يفرض شروطه على الهلال.. والنصر يستعد لـ صفقة نارية

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

featured-2

شاهد _ لحظة وفاة مدرب مصري خلال مباراة لفريقه

48362144_303

شاهد.. الحكم يثير غضب رونالدو بسبب تسرعه

reuters_2019-12-26_2019-12-26t181433z_1936104813_rc263e91t34d_rtrmadp_3_soccer-england-mun-new-report_reuters

مانشستر يونايتد لم يلبي طلبات سولشاير الحقيقية في السوق

38471

برشلونة يخشى هجرة نجومه في يناير

أخبار متعلقة
38471

برشلونة يخشى هجرة نجومه في يناير

1020206111642586624985 (1)

نجم النشامى بالحجر الصحي

f8QORpGemguSgIkvJzCieRP55TtgFdR5quv68wbm

بعد عناقه لمصاب كورونا.. ظهور نتيجة فحص مارادونا

1020205124751857639671

تأجيل الجولة الخامسة من دوري الناشئات

10202051354445856454

3 إصابات بفيروس كورونا بالنادي الأهلي

208589

أول تعليق من والد محمد صلاح على نبأ إصابة نجله بفيروس كورونا