إصابة هازارد قبل مواجهة الريال والأهلي

الوكيل الإخباري - أعلن ريال مدريد عن إصابة لاعب وسطه البلجيكي إدين هازارد في ركبته اليسرى وغيابه عن مواجهة ريال مايوركا، الأحد، في المرحلة العشرين، إلى جانب صعوبة لحاقه بمباراة "الملكي" أمام الأهلي المصري في نصف نهائي كأس العالم للأندية الأربعاء المقبل.



وقال النادي الإسباني في بيان صحافي: بعد الفحوصات التي أجراها لاعبنا إيدن هازارد السبت، كشفت المصالح الطبية في ريال مدريد بتشخيص التهاب في أوتار الركبة اليسرى.



وكانت المباراة الأخيرة لهازارد في الدوري الإسباني بالتحديد ضد ريال مايوركا في ملعب سانتياغو برنابيو في التاسع من سبتمبر (آيلول) الماضي.



وانضم البلجيكي في عام 2019 إلى ريال مدريد مقابل 115 مليون يورو، لكنه تعرض لإصابات متسلسلة، ولم يلعب كثيراً هذا الموسم سوى سبع مباريات في جميع المسابقات بينها ثلاث مباريات فقط أساسياً، وسجل هدفاً واحداً مع تمريرة واحدة حاسمة.

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وغاب هازارد في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي عن الديربي ضد أتلتيكو مدريد في ربع نهائي مسابقة الكأس، والمباراة ضد أتلتيك بلباو في الدوري بسبب إصابة طفيفة في الكاحل.

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