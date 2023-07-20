إصدار جدول الأسابيع الأولى من مباريات دوري المحترفين

الوكيل الإخباري - اصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم ، جدول مواعيد وأماكن الأسابيع الأربعة الأولى من الدوري الأردني للمحترفين، والذي ينطلق في الثالث من الشهر المقبل.



وأرجأ الاتحاد إصدار مواعيد وأماكن باقي جولات مرحلة الذهاب، لحين اتضاح جدول مشاركة الأندية الأردنية قارياً، عبر بطولتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد، بانتظار سحب القرعة 25 من الشهر المقبل.



ويشهد الأسبوع الأول من الدوري الأردني للمحترفين، لقاء الجليل ومعان عند السابعة مساء 3 آب على ستاد الحسن بإربد ، قبل أن يتواجه مغير السرحان والرمثا عند التاسعة والنصف مساء اليوم ذاته على ستاد الأمير محمد.



يذكر، أن الفيصلي – بطل الدوري في الموسم الماضي، ينتظر مشاركته الأولى في دوري أبطال آسيا هذا العام، فيما سيخوض الوحدات – بطل كأس الأردن 2022، تصفيات البطولة، وفي حال عدم تأهله سينتقل للمشاركة في كأس الاتحاد الآسيوي.



في المقابل، يتطلع نادي الحسين إربد لخوض منافسات كأس الاتحاد الآسيوي في حال نجح الوحدات بالتأهل الى دور المجموعات من دوري الأبطال.

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