إصدار جدول مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

الوكيل الإخباري - اصدر اتحاد كرة القدم، جدول مباريات بطولة دوري الدرجة الأولى لموسم 2023/2024، والذي ينطلق يوم الثالث من أيلول المقبل.



ويقام دوري الدرجة الأولى بمشاركة 14 فريقا: الجزيرة، الصريح، الهاشمية، السرحان، اتحاد الرمثا، اليرموك، عمان FC، العالية، البقعة، العربي، الطرة، كفرسوم، صما، وأم القطين.



وتُلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني الترتيب لدوري المحترفين للموسم المقبل، على أن يهبط آخر فريقين إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.



وخاطب اتحاد الكرة أندية الدرجة الأولى، لوضعها ببرنامج مباريات الدوري.

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