إصدار جدول مباريات دور الـ 16 من كأس الأردن

الوكيل الإخباري - أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم، جدول مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس الأردن ، لموسم 2023/2024، والذي ينطلق الخميس 19 تشرين الأول الجاري.



ويلتقي الجليل مع شباب العقبة عند الخامسة عصر الخميس 19 الجاري على ستاد الحسن.



ويستقبل شباب الأردن ضيفه الصريح عند الخامسة عصر الجمعة 20 الجارس، على ملعب البترا، وبذات التوقيت يلتقي السلط مع الجزيرة على ملعب السلط، قبل أن يواجه الرمثا نظيره السرحان عند السابعة والنصف على ستاد الحسن.



ويحل معان ضيفا على الأهلي عند الخامسة عصر السبت 21 الجاري على ملعب البترا، فيما يلتقي الحسين مع اليرموك عند السابعة والنصف مساء على ستاد الحسن.



في المقابل، أرجأ الاتحاد تحديد موعد مباراتي مغير السرحان والوحدات، سحاب والفيصلي، لاحقا بسبب ارتباط فريقي الفيصلي والوحدات بالبطولات الآسيوية.



وحسب تعليمات البطولة، تقام مباريات هذا الدور وما يليه من أدوار بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، فيما سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة في حال التعادل بالوقت الأصلي.



وعلى صعيد المباراة النهائية للبطولة، وفي حال اختلاف الملعب البيتي للفرق المتأهلة، سيتم تحديد مكان إقامتها عن طريق القرعة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل، سيتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية ثم إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب، على أن يوزع الريع مناصفة بين الفريقين.

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