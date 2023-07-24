إصدار جدول مباريات دور الـ8 لدوري الدرجة الثالثة

الوكيل الإخباري - أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم، جدول مباريات دور الـ 8 من دوري الدرجة الثالثة لموسم 2023/2024، والذي يقام يومي 28 و 29 تموز الحالي عند الخامسة والنصف عصرا.



ويلتقي حريما مع الطالبية عصر الجمعة على ملعب الرصيفة، ويواجه أم السرب نظيره دير علا بالتوقيت ذاته، على ملعب الأمير هاشم.



ويواجه علان نظيره شباب حوران، عصر السبت، على ملعب جرش، فيما يلتقي ارحابا مع مؤاب بالتوقيت ذاته، على ملعب الرصيفة.



وحسب التعليمات، تتأهل الفرق الـ4 الفائزة بمباريات هذا الدور إلى مصاف أندية الدرجة الثانية مباشرة، حيث تقام المواجهات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، يتم حسم النتيجة باللجوء للركلات الترجيحية مباشرة.

اضافة اعلان

ملاعب