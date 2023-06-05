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الإثنين، 05-06-2023 04:55 م

إصدار جدول مرحلة إياب دوري المحترفات الأردني

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الوكيل الإخباري - أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم، اليوم الاثنين، جدول مباريات مرحلة إياب الدوري الأردني للمحترفات 2024/2023.

وتنطلق المنافسات يوم الجمعة 16 يونيو/حزيران الجاري، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، بمشاركة أندية المحترفات: الاتحاد، الأرثوذكسي، النصر، الاستقلال، عمان FC.

ويلتقي في الجولة السادسة يوم 16 الجاري، فريقا الاستقلال مع الأرثوذكسي عند السابعة مساء، بينما يواجه في اليوم التالي النصر نظيره الاتحاد، ويركن عمان FC للراحة في أولى جولات الإياب.

يذكر أن الاتحاد يتصدر الترتيب برصيد 12 نقطة، عقب انتهاء الجولة الرابعة.

وتختتم منافسات مرحلة الذهاب مساء السبت المقبل، بلقاء الاستقلال ونظيره عمان FC.

وتقام مباريات البطولة بنظام الدوري المجزأ من 3 مراحل ذهاب وإياب، ومرحلة ذهبية، بحيث يفوز باللقب الفريق الحاصل على المركز الأول في الترتيب النهائي.

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