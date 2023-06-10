إصرار ماني يؤجل لحاقه بنجوم الدوري السعودي

الوكيل الإخباري - لا زال اسم السنغالي ساديو ماني نجم بايرن ميونخ، على طاولة بعض الأندية، أبرزها من الدوري السعودي للمحترفين.



وأنهى الدولي السنغالي، موسمه الأول مع الفريق البافاري بعد الانضمام إليه من ليفربول في صيف 2022، لكنه لم يخرج بأفضل صورة متوقعة.



من جانبه، كشف فلوريان بليتينبيرج، الصحفي بشبكة سكاي سبورت ألمانيا، عن دخول ماني ضمن دائرة اهتمامات أندية الدوري السعودي هذا الصيف أو العام المقبل.



وأشار إلى انضمام ماني لقائمة اللاعبين المستهدفين للقدوم إلى دوري روشن السعودي في المستقبل القريب، على خطى كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما.



ورغم ذلك، نفى بليتينبيرج وجود عرض رسمي على طاولة الفريق البافاري من أجل شراء ماني، الذي يصر على البقاء داخل ملعب أليانز أرينا.



وفي ظل إصرار لاعب ليفربول السابق، على البقاء، إلا أن الإدارة البافارية لا زالت منفتحة على مسألة بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية.





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