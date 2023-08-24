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الخميس، 24-08-2023 01:18 م

إعلامي سعودي يكشف مفاجأة مدوية بشأن صلاح وراموس

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الوكيل الإخباري - فجر الإعلامي الرياضي السعودي، عبد العزيز المريسل، مفاجأة مدوية بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح، والمدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس.

وأكد المريسل عبر حسابه في منصة "إكس"، أن رامس، الذي رحل عن باريس سان جيرمان بعد انتهاء عقده في 30 يونيو الماضي، وصلاح المرتبط بعقد مع ليفربول حتى يونيو 2025، سينضمان بنسبة كبيرة لنادي اتحاد جدة السعودي هذا الصيف.

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وقال الإعلامي الرياضي: "قريبا.. محمد صلاح  في الاتحاد بنسبة 99.9 بالمئة"، متسائلا في نفس الوقت، عن سر تشاؤم جماهير الاتحاد، من حسم صفقة نجم ليفربول.

وتابع المريسل: "وش رأيكم.. أنا متفائل في صفقة أبو مكة أكثر من المحارب سيرخيو راموس؛ لكن بحول الله الثنائي في الاتحاد".

وأكمل: "قريبا محمد صلاح وسيرخيو راموس في دوري روشن وتحديدا في الاتحاد".

ومن جانبه، أكد الإعلامي الرياضي السعودي الآخر، وليد الفراج، أن اتحاد جدة بات قاب قوسين أو أدنى من ضم راموس.

 

ونشر الفراج صورة لراموس عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" وعلق قائلا: "48 ساعة بإذن الله"، في إشارة إلى أن الاتحاد قد يضم راموس في غضون 48 ساعة.

وكتب الفراج في تدوينة أخرى: "أعتقد.. حان موعد الأخبار الطيبة في الاتحاد، أيام جميلة مقبلة، ربما 72 ساعة".

 

ملاعب 

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