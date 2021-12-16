الخميس 16-12-2021
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الخميس، 16-12-2021 02:10 م

إعلامي شهير يشكر حمد واللاعبين والاتحاد ،، وتعليق الخطيب !! (فيديو)

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

وجه المذيع القطري الشهير خالد جاسم، رسالة إعتذار للمدير الفني للمنتخب الوطني الأول ، العراقي عدنان حمد، وذلك عبر برنامجه " المجلس " والذي يذاع على شبكة قنوات الكاس القطرية .اضافة اعلان


 
 

وقال جاسم أنه والمحللين انتقدوا حمد في إحدى الحلقات، إلا أنه يشكره ويشكر اللاعبين والاتحاد الأردني لكرة القدم على ما تم تقديمه خلال مباراة المنتخب المصري في ربع نهائي كأس العرب "قطر 2021".

 

وقال اللاعب السوري المعتزل فراس الخطيب في متابعة لحديث جاسم، أن المنتخب الأردني مكون من أسماء شابة وجديدة وهم يخوضون أول بطولة رسمية بمسيرتهم، وهذا يحسب لعدنان حمد، مبينا أن المنتخب خسر أمام الفراعنة بسبب العامل البدني .   

 




 

 


 

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