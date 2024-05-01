إعلان أسماء حكام الجولة 18 من الدوري الأردني

الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة التحكيم في اتحاد كرة القدم الأردني الثلاثاء، أسماء الطواقم التحكيمية التي ستدير مباريات الجولة 18 من دوري المحترفين.



وستشهد المباريات عودة الحكم الدولي أدهم مخادمة لقيادة مواجهة الحسين المتصدر مع الأهلي يوم الجمعة.



وقاد مخادمة قمة الدوري العراقي التي جمعت الشرطة والقوة الجوية مساء الثلاثاء.



مغير السرحان وسحاب



الحكام: أحمد فيصل، الحكام المساعدين عمرو عجاج، أحمد الحتو، وعمر سلمان رابعا.



الجليل والفيصلي



الحكام: محمد مفيد، الحكام المساعدين محمد الخلف، محمد محرم، وموسى اللحام رابعا.



الوحدات والسلط



الحكام: عمر المعاني، الحكام المساعدين قيس خميس، هادي أدهم، وإسراء مبيضين رابعا.



الأهلي والحسين



الحكام: أدهم مخادمة، الحكام المساعدين حمزة سعادة، حمزة أبو عبيد، وأحمد راضي رابعا.



شباب العقبة وشباب الأردن

الحكام: محمد عرفة للساحة، الحكام المساعدين أحمد سمارة، إبراهيم العموش، ووسيم طبيشات رابعا.



معان والرمثا

الحكام: مراد الزواهرة للساحة، الحكام المساعدين أحمد مؤنس، محمود ظاهر، ومروان إسماعيل رابعا

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