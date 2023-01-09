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الإثنين، 09-01-2023 03:52 م

إعلان حول البلد المضيف لبطولة كأس الخليج 26

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الوكيل الإخباري - أعلنت الكويت اليوم الاثنين، أنها ستستضيف بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم المقبلة "خليجي 26" دون أن تحدد موعدا لها وذلك بعد انطلاق البطولة بنسختها الـ25 في مدينة البصرة العراقية.

وجاء ذلك على لسان رئيس اتحاد كرة القدم الكويتي "عبدالله الشاهين"، في تصريحات له نقلتها صحف محلية، حيث قال، إن "الكويت ستستضيف كأس الخليج المقبل".

وأضاف أن توقيت البطولة سيحدد في وقت لاحق، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتقرر إقامة النسخة الـ23 في قطر بسبب الحظر الدولي المفروض على الكويت التي تعتبر صاحبة حق التنظيم بناء على مبدأ المداورة بين الدول، لكن رفع الحظر قبل أسابيع أدى لاستعادة الكويت حقها في "خليجي 23".

وعادت "خليجي 24" إلى قطر عام 2019 قبل أن تتوقف البطولة بعد وباء كورونا الذي اجتاح العالم، ثم تسند إلى العراق بعد رفع الفيفا لحظره مطلع العام الماضي.

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ويستضيف العراق بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25"، التي تعد بطولة لم الشمل لعشاق كرة القدم في منطقة الخليج العربي، للمرة الثانية في تاريخه بعد الأولى التي أقيمت في العاصمة بغداد عام 1979.


وافتتحت في استاد البصرة جنوب العراق، الجمعة، بطولة خليجي 25 بحفل مميز وحضور جماهيري غفير.


وتحولت البطولة التاريخية التي انطلقت للمرة الأولى عام 1970 من البحرين، إلى مظلة كيان جديد باسم "اتحاد كأس الخليج العربي" الذي تأسس في عام 2016 خصيصا لرعاية هذا العرس الكروي الخليجي المقام كل عامين.

 

 

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