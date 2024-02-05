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الإثنين، 05-02-2024 03:36 م

إعلان خريطة توزيع مباريات كأس العالم 2026

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الوكيل الإخباري -  أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الإثنين، عن خريطة توزيع المباريات على المدن المستضيفة للنسخة المقبلة من كأس العالم التي ستقام عام 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

ستشهد هذه النسخة 104 مباريات في 16 ملعبا بعد زيادة عدد الفرق المشاركة من 32 إلى 48 منتخبا موزعة إلى 12 مجموعة تضم كل منها 4 منتخبات بينما ستقام مرحلة الإقصائيات لأول مرة بداية من دور الـ32.

وتقرر أن يستضيف ملعب "أزتيكا" في العاصمة مكسيكو سيتي مباراة الافتتاح التي ستقام يوم 11 حزيران/يونيو بينما تقام المباراة النهائية على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي يوم 19 تموز/ يوليو، وستقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على ملعب "هارد روك" في ميامي.

أشار (فيفا) عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا) إلى إقامة 13 مباراة في كندا بواقع 7 لقاءات في فانكوفر و6 مباريات في تورنتو، بينما ستقام 13 مباراة أخرى في المكسيك بواقع 5 مباريات في العاصمة مكسيكو سيتي و4 مباريات في جوادالاخارا و4 مباريات في مونتيري.

بينما فازت الولايات المتحدة الأمريكية بالحصة الأكبر باستضافة 78 مباراة مقسمة إلى 6 مباريات في سياتل و6 في سان فرانسيسكو و8 في لوس آنجيليس و7 في هيوستون و9 في دالاس و6 في كانساس سيتي و8 في أتلانتا و7 في ميامي و7 في بوسطن و6 في فيلادلفيا و8 في نيوجيرسي ونيويورك.

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