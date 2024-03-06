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الأربعاء، 06-03-2024 03:42 م

إعلان عقوبة جود بيلينجهام

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الوكيل الإخباري - أعلنت لجنة الانضباط برابطة الليجا رسميًا، اليوم الأربعاء، عقوبة الإنجليزي جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد، لما بدر منه تجاه الحكم جيل مانزانو عقب نهاية لقاء فريقه ضد فالنسيا.

وتعادل ريال مدريد مع مضيفه فالنسيا، بهدفين لمثلهما، مساء السبت، على ملعب ميستايا، ضمن مباريات الجولة 27 لليجا.

وشهد اللقاء واقعة مثيرة للغاية، عندما أطلق الحكم جيل مانزانو صافرته بنهاية المباراة خلال كرة عرضية لريال مدريد انتهت بهدف سجله جود بيلينجهام.

وقرر مانزانو، طرد بيلينجهام للاعتراض على إلغاء الهدف، حيث قال له "إنه هدف لعين"، ما دفعه لإشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

وأصدرت الرابطة، قرارًا بإيقاف بيلينجهام لمدة مباراتين، وفقًا للمادة 127 من قانون الانضباط.

وبالتالي سيغيب بيلينجهام عن ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في سانتياجو برنابيو وأوساسونا في ملعب آل سادار.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى بأن ريال مدريد ينوي الاستئناف ضد عقوبة بيلينجهام، عقب إعلانها بشكل رسمي.

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