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الأربعاء، 20-09-2023 11:40 ص

إعلان قائمة صقور الأردن في الآسياد

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الوكيل الإخباري - أعلن وسام الصوص المدير الفني لمنتخب الأردن لكرة السلة، قائمة اللاعبين الذين سيخوضون منافسات دورة الألعاب الآسيوية التي تقام في مدينة هانغتشو الصينية بداية من السبت المقبل.

ويقيم منتخب الأردن معسكرًا تدريبيًا في الصين منذ أسبوعين وعقب نهاية مشاركته في بطولة كأس العالم التي حل فيها بالمركز الأخير.

وضمت قائمة منتخب الأردن: أحمد الدويري، أحمد حمارشة، محمد شاهر، مالك كنعان، فادي مصطفى، سامي بزيع، أشرف الهندي، هاشم عباس، فادي قرمش، أحمد حموي، جون بوهانون، جيفرسون

ووضعت القرعة منتخب الأردن في المجموعة الثالثة التي تضم كلا من البحرين وتايلاند والفلبين.

ويفتتح منتخب الأردن مشواره في الآسياد بمواجهة تايلاند يوم 26 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وتنص تعليمات البطولة على تأهل متصدر كل مجموعة للدور ربع النهائي بشكل مباشر.

من جهة ثانية يشارك الأردن كذلك في منافسات كرة السلة 3×3 تحت 23 عامًا للرجال والسيدات.

وتضم قائمة منتخب الرجال: محمود الهزايمة، أدهم الدجاني، علي كنعان، عاكف الشياب.

وتضم قائمة منتخب السيدات: ماسا النوباني، ذكرى شحادة، جانسيت يالتشن، ماريان وهاب.  

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