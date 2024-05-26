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الأحد، 26-05-2024 02:55 م

إعلان قائمة منتخب النشامى لمواجهتي طاجيكستان والسعودية

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الوكيل الإخباري - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة المدرب الحسين عموتا، قائمة ضمت 26 لاعباً، لمواجهتي طاجيكستان والسعودية يومي 6 و11 حزيران المقبل، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

وضمت القائمة 26 لاعبا: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، أحمد الجعيدي، عبدالله نصيب، براء مرعي، يزن العرب، سعد الروسان، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، سالم العجالين، رجائي عايد، محمود شوكت، نور الروابدة، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، مهند أبو طه، محمود مرضي، موسى التعمري، محمد أبو رزق، عارف الحاج، صالح راتب، يوسف أبو جلبوش، علي علوان، عبدالله العطار، يزن النعيمات.

ويبدأ المنتخب تدريباته مساء اليوم الأحد على ملاعب مدينة الحسين للشباب بحضور اللاعبين المحليين وبعض المحترفين بانتظار التحاق باقي اللاعبين في الأيام المقبلة.

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ملاعب 

 




 

 


 

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