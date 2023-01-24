إعلان مفاجئ من جاريث بيل عقب اعتزاله

الوكيل الإخباري - أعلن الويلزي جاريث بيل، النجم السابق لريال مدريد، عن قرار مفاجئ عقب اعتزاله كرة القدم منذ أسابيع قليلة.



وكتب بيل على حسابه بشبكة "إنستجرام" بأنه سيشارك في بطولة PGA للجولف، والتي ستقام الشهر المقبل.



وكان بيل مغرما بالجولف أثناء احترافه لكرة القدم، وسبق أن حمل علما شهيرا، كتب عليه "ويلز.. الجولف... ريال مدريد.. بهذا الترتيب"، وذلك عقب تأهل منتخب بلاده إلى يورو 2020.



ودخل بيل في خلاف كبير مع جمهور ريال مدريد في ذلك الوقت، بسبب هذا التصرف.



ولعب بيل 664 مباراة على مستوى الأندية والمنتخب، وسجل 226 هدفا، الكثير منها لريال مدريد، حيث أحرز للفريق 106 أهداف.



كذلك سجل بيل 41 هدفا في 111 مباراة لمنتخب ويلز، وأصبح الهداف التاريخي لمنتخب بلاده والأكثر مشاركة.

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