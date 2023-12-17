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الأحد، 17-12-2023 03:47 م

إقالة دييغو ألونسو من تدريب إشبيلية

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الوكيل الإخباري - أعلن نادي إشبيلية إقالة مدرب الفريق دييغو ألونسو عقب الهزيمة أمام خيتافي بثلاثة أهداف.

وقال النادي في بيان له: "يتوجه النادي بالشكر إلى المدير الفني الأوروغوياني على خدماته ويتمنى له التوفيق في المستقبل".

وحقق المدرب الأوروغوياني فوزين فقط من أصل 14 منذ وصوله إلى الفريق في 10 أكتوبر (تشرين الأول)، خلفاً للمدرب السابق خوسيه لويس منديليبار.

وتلى مدرب منتخب أوروغواي السابق تدريب إشبيلية بعقد حتى نهاية الموسم الحالي، وله خبرة في إسبانيا بعد أن لعب لأندية فالنسيا وأتلتيكو مدريد وراسينغ سانتاندير وملقا ومورسيا، لكنه لم يدرب أي فريق إسباني من قبل.

وترك دييغو ألونسو إشبيلية دون أن يتمكن من تصحيح مسار الفريق في المباريات الأربع عشرة التي قادها في المسابقات الثلاث - الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس الملك - ولم يتمكن سوى من الفوز بمباراتين فقط في الكأس أمام فريقين متواضعين.

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وفي "التشامبيونز ليغ"، قاد أربع مباريات خسرها جميعاً، اثنتان أمام آرسنال (1-2 و2-0)، وأخرى أمام آيندهوفن (2-3) والأخيرة أمام لانس (2-1).


وفي الليغا، خاض ثماني مباريات دون تحقيق الفوز في أي منها، خمسة تعادلات وثلاث هزائم.


ويحتل الفريق الأندلسي حالياً المركز الـ16 برصيد 13 نقطة.

 

ملاعب 

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