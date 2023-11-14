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الثلاثاء، 14-11-2023 04:25 م

إقالة سانتو تكلف اتحاد جدة 4 ملايين يورو

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الوكيل الإخباري -  كشفت تقارير صحفية سعودية، النقاب عن التكاليف التي ستتحملها خزينة نادي اتحاد جدة السعودي بعد رحيل المدرب البرتغالي نونو سانتو.

وكان نادي اتحاد جدة قد أعلن قبل أيام عن إقالة سانتو من منصبه على خلفية النتائج السيئة التي مر بها الفريق خلال الأونة الأخيرة.

وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية، وفق مصادرها الخاصة أن نادي الاتحاد سيدفع رواتب سانتو المتبقية في العقد لمدة 8 أشهر.

وأكدت الصحيفة في تقريرها المنشور اليوم أن مجموع المبلغ المالي الذي سيدفعه نادي الاتحاد، 4 ملايين يورو.

الجدير بالذكر، أن سانتو كان قد رحل عن الاتحاد بالتراضي بعد توقيع الطرفين اتفاقية ملزمة لتسليمه رواتبه كافة بآلية ووقت محددين.

وكان قرار إقالة سانتو قد جاء بعد الهزيمة التي نالها الاتحاد على يد القوة الجوية في رابع جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، بهدفين دون رد.

ويعتلي فريق الاتحاد صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط حصدهم من 3 انتصارات متتالية، كما يعد الفريق أقوى دفاع في المجموعة، إذ تلقى هدفين فقط، وسجل 7.

أما على الصعيد المحلي، فيأتي الاتحاد في المركز الخامس في سلم ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة، حصدهم من 13 مباراة.

الجدير بالذكر، أن سانتو قاد فريق الاتحاد لاقتناص بطولة دوري روشن السعودي العام الماضي للاتحاد بعد غياب 14 عامًا، إضافة إلى كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخ النادي.

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