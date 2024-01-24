إقالة مدرب غانا لكرة القدم بعد الخروج المبكر من كأس الأمم الإفريقية

الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم في بيان، إقالة كريس هيوتون من تدريب المنتخب الوطني بعد خروجه المبكر من كأس الأمم الإفريقية في ساحل العاج.



واحتلت غانا المركز الثالث في المجموعة الثانية بعد تعادلها 2-2 مع موزامبيق يوم الاثنين الماضي.



وتبخرت آمالها في التأهل إلى دور الستة عشر بصفتها واحدة من أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث بعد نتائج المنتخبات الأخرى في المجموعتين الثالثة والرابعة.



وقال الاتحاد الغاني في البيان، "يعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم إعفاء كريس هيوتون من مهامه مدربا للمنتخب الوطني الأول بأثر فوري".



كما اتخذ المجلس التنفيذي قرارا بحل الجهاز الفني للمنتخب.



وأضاف البيان "سيقدم الاتحاد الغاني لكرة القدم في الأيام المقبلة خارطة طريق بشأن مستقبل المنتخب".

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