إقالة مدرب منتخب بيرو

الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد البيروفي لكرة القدم، إقالة مدرب المنتخب خوان رينوسو بعد احتلال المركز الأخير في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026.



وقال الاتحاد في بيان "يشكر اتحاد بيرو لكرة القدم البروفيسور خوان ماكسيمو رينوسو على التزامه بإدارته على رأس الإدارة الفنية لللمنتخب. واليوم توصلنا إلى تفاهم بإنهاء مسؤوليته كمدير فني ونتمنى له النجاح في الخطوات التالية في مسيرته الاحترافية".



وأشار الاتحاد إلى التزام وتفاني رينوسو وفريق عمله "بسبب خبرتهم وسجلهم الحافل الكبير"، مؤكداً أنهم "سيمثلون نجاح المدربين البيروفيين في وجهاتهم القادمة".



ومنذ التعادل مع المنتخب الفنزويلي قبل ثلاثة أسابيع، بدأت شائعات إقالة رينوسو في التزايد، وخلال هذه الفترة، كان المدرب يتفاوض حول شروط رحيله.



ولم يفز منتخب بيرو بأي من المباريات الست التي خاضها في التصفيات، حيث تعادل في اثنتين وخسر أربعة ليحصد نقطتين فقط يتذيل بهما الترتيب.



كما تراجع المنتخب في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى المركز 35، بعد بقائه ضمن العشرين الأوائل لعدة سنوات.

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