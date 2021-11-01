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الإثنين، 01-11-2021 02:14 م

إقالة نونو سانتو من تدريب توتنهام

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الوكيل الاخباري - أعلن نادي توتنهام الإنجليزي رسميًا عن إقالة مدربه الإسباني، نونو سانتو، بعد فشل الفريق في تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية.

وفشل توتنهام في حصد أكثر من 15 نقطة في الدوري الإنجليزي، بعد مضي 10 جولات من المسابقة، محتلًا المركز الثامن.

وحسب صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، عقدت إدارة توتنهام إجتماعًا عاجلًا صباح اليوم، من أجل المضي في القرار النهائي بخصوص سانتو.

الإدارة تؤمن أن الإسباني ليس المدرب المناسب لقيادة اللندني العريق، بينما يبحث دانيال ليفي رئيس توتنهام عودة ماوريسيو بوتشتينو مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي حاليًا لتدريب الفريق.

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