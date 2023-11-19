إكرامي يربك حسابات بيراميدز بشأن حارس الزمالك

الوكيل الإخباري - ارتبكت حسابات نادي بيراميدز بشأن ملف حراسة المرمى بعدما تلقى الحارس المخضرم شريف إكرامي اتصالات من فاركو لمعرفة رأيه في إمكانية التعاقد معه في يناير/كانون الثاني المقبل.



وقال مصدر في بيراميدز : "إكرامي يدرس الرحيل في يناير، خاصة أن الحارس المخضرم يرغب في العودة للمشاركة أساسيا بعد تحوله لحارس بديل".



ويفكر مسؤولو بيراميدز -حال تمسك إكرامي بالرحيل- في التعاقد على سبيل الإعارة مع محمد صبحي حارس الزمالك خلال يناير/كانون الثاني المقبل.



وتوصل بيراميدز لاتفاق لضم محمد صبحي الموسم المقبل في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع الزمالك، علما بأن الفريق الأبيض عرضه للبيع، لأسباب تأديبية.

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