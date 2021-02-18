إلغاء دوري أبطال أوروبا للشباب نسخة 2021

الوكيل الاخباري - قررت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إلغاء نسخة 2020-2021 من بطولة دوري أبطال أوروبا للشباب بسبب فيروس كورونا والقيود التي تفرضها الدول لمكافحة تفشي الجائحة.

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وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان له نشره على موقعه الرسمي أن اللجنة قررت في بداية العام الماضي تعديل نظام البطولة وتأجيلها لكن الإجراءات الصحية المختلفة التي تفرضها السلطات في أوروبا ستؤثر على الفرق المشاركة وستشكل صعوبات كبيرة لتنظيم المباريات.



وأضاف : "لا يوجود احتمال لتأجيل انطلاق البطولة أكثر من ذلك، ويجب منح الأولوية لصحة وسلامة اللاعبين الشباب".



وختم انه للاسف لم يتم استيفاء شروط استئناف هذه المسابقة الدولية للشباب في الظروف الحالية وانه تمت استشارة كل من لجنة مسابقات أندية UEFA ورابطة الأندية الأوروبية ودعموا فكرة إلغاء دوري UEFA للشباب هذا الموسم بشكل استثنائي.



وكان ريال مدريد الإسباني توج بطلا للنسخة الماضية من البطولة للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على بنفيكا البرتغالي 3-2 بالنهائي الذي أقيم بمدينة نيون السويسرية .



