الثلاثاء 29-08-2023
الوكيل الاخباري

تعرف على عقوبة السائق المتسبب بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة له

فلسطين .. إعلان نتائج الدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة

ردم 5 آبار جديدة مخالفة في الرامة

التربية : التوجيهي الجديد سيطبق على هؤلاء الطلبة بهذه الشروط

مجلس النواب يتجه لإقرار البيانات الشخصية كما جاء من الأعيان

الاعتداء على ممرض في مستشفى الامير حمزة - صورة

هام من الضمان لكافة المعلمات بقطاع التعليم الخاص في الأردن - فيديو

ضبط سائق مركبة شحن يدخن الارجيلة أثناء المسير على طريق اربد - عمان - صور

ارتفاع عدد وفيات حادث اربد المروع إلى 5

إطلاق مشروع تعزيز البنية التحتية للمياه بقيمة 39 مليون دولار

الثلاثاء، 29-08-2023 12:53 م

إلغاء رحلة البرتغالي كانسيلو إلى برشلونة

820232993312618129497 (1)


الوكيل الإخباري -  ألغيت رحلة الدولي البرتغالي جواو كانسيلو، مدافع فريق مانشستر سيتي، الاثنين، إلى برشلونة من أجل الانضمام إلى صفوف الفريق الكتالوني.

وتوصل فريق برشلونة مع نادي مانشستر سيتي على ضم كانسيلو، على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار الشراء، بعدما خرج البرتغالي من حسابات مدربه الإسباني، بيب غوارديولا، منذ الموسم الماضي.

وكان كانسيلو في طريقه إلى إسبانيا، قادما من مدينة بورتو البرتغالية، من أجل إتمام صفقة انتقاله إلى صفوف برشلونة.

ونشر الصحفي الإسباني الشهير، جيرارد روميرو، عبر حسابه على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، صورة تفيد بإلغاء الرحلة التي كان من المفترض تواجد كانسيلو بها.

وأفادت بعض التقارير الصحفية بأن سبب الإلغاء هو الطقس.

ويعتبر كانسيلو الخيار الأول لدى تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، من أجل تدعيم مركز الظهير الأيمن.

وانضم جواو كانسيلو إلى صفوف مانشستر سيتي عام 2019 قادما من فريق يوفنتوس، مقابل 65 مليون يورو ولعب ضمن صفوف بايرن ميونخ الألماني، في الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

وشارك الدولي البرتغالي 47 مباراة مع مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 11 هدفا.

ومن المقرر أن يعلن برشلونة رسميا عن صفقة التعاقد مع جواو كانسيلو (29 عاما)، خلال الأيام القليلة المقبلة.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
820232994334525683855

الأمير فيصل يكرم نجوم الأردن في الدورة العربية

820232992411879274451

عائق يعرقل انتقال سيرجيو راموس إلى اتحاد جدة السعودي

82023299160725614629

الاتحاد السعودي يكشف حقيقة مشاركة أنديته في دوري أبطال أوروبا

82023299141552430552

أتلتيكو مدريد يمزق شباك رايو فاليكانو

8202328163729962657544

مانشستر سيتي يقدم عرضا ضخما لخطف نجم الذئاب

8202328151745281267723

اتحاد جدة يجهز عرضا قياسيا لضم صلاح

أخبار متعلقة
820231125126528745315

حسم الأمر.. مبابي ينهي آمال باريس سان جيرمان

820231113655201342825

4 أندية تصعد لمصاف الدرجة الثانية لكرة القدم

82023110274912903785

راموس يختار اللعب ضد ميسي

82023111258859608369

المنتخب الوطني لكرة الطاولة يتوج بلقب البطولة العربية

820231105546173442719

هل فعل باريس الشرط الجزائي في عقد ديمبلي؟

820231101249383711926

مفاجأة باختيار ليفربول للقائد الأول والثاني للموسم الجديد