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الثلاثاء، 22-11-2022 01:49 م

إلغاء 3 أهداف للأرجنتين أمام السعودية

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الوكيل الإخباري - ألغى حامل الراية، هدفا سجله ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، في لقاء السعودية، على ستاد لوسيل، في إطار دور المجموعات بكأس العالم.

واستقبل ميسي، كرة طويلة في الدقيقة 22، وانطلق نحو المرمى في وضعية انفراد، ووضع الكرة بباطن قدمه على يمين الحارس محمد العويس.

لكن الحكم المساعد ألغى هدف ليونيل ميسي بداعى التسلل.

وتمكن لاوتارو مارتينيز من هز الشباك من انفراد تام بالحارس السعودي، لكن الحكم ألغى الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

وفي لقطة ثالثة، سجل لاوتارو مارتينيز، لكن حامل الراية ألغى الهدف بسبب التسلل أيضا.

وكان ميسي قد سجل هدف التقدم لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد الرجوع الى تقنية الفيديو.

يذكر أن قرعة دور المجموعات لكأس العالم، أوقعت الأرجنتين والسعودية في مجموعة واحدة رفقة بولندا والمكسيك.

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