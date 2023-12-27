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الأربعاء، 27-12-2023 02:57 م

إلياس زيدان يقرر الرحيل عن ريال مدريد

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الوكيل الإخباري - بات إلياس زيدان، لاعب ريال مدريد ونجل مدربه السابق الفرنسي زين الدين زيدان، قريبا من اللحاق بأشقائه الثلاثة إلى خارج أسوار النادي الملكي.

ففي إحدى الفترات عندما كان زيدان يشرف على تدريب ريال مدريد، كان جميع أبناء الأسطورة الفرنسي الأربعة (إنزو، لوكا، ثيو، إلياس)، في أكاديمية ريال مدريد، والآن اللاعب (إلياس) الأكثر موهبة في الرباعي سيكون حريصا على مغادرة النادي.

ويلعب إنزو زيدان حاليا في الدوري الفرنسي، بينما لوكا يرتدي قميص إيبار في الدرجة الثانية من الدوري الإسباني، ولا يزال ثيو زيدان بدون فريق.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إلياس زيدان ابن الـ18 عاما الذي يلعب حاليا مع فريق ريال مدريد تحت 19 عاما، اكتفى بخوض مباراتين فقط من أصل 21 مباراة مع فريق شباب الريال هذا الموسم، فهو الخيار الخامس للفريق في قلب الدفاع حاليا.

وأشارت الصحيفة إلى أن إلياس لم يتم استدعاؤه بعد لمواجهات دوري أبطال أوروبا للشباب، وحرصا منه على عدم فقدان مكانه في منتخب فرنسا تحت 19 عاما، فإنه سيسعى لمغادرة ريال مدريد إما على سبيل الإعارة أو بصفقة دائمة وذلك عند فتح نافذة سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

يذكر أن زين الدين زيدان كان قد دافع عن ألوان ريال مدريد كلاعب في الفترة ما بين عامي 2001 و2006، لعب خلالها 227 مباراة بجميع البطولات، مسجلا 49 هدفا مع 68 تمريرة حاسمة، كما حصد 6 ألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وآخر في الدوري الإسباني.

وبعد اعتزاله، أشرف زيدان على تدريب ريال مدريد في فترتين، وقاده للتتويج بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، والدوري الإسباني مرتين.

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