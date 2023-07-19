الأربعاء 19-07-2023
الوكيل الاخباري

العراق يوضح بشأن تراجع صادرات النفط إلى الأردن

الصفدي يهنئ جلالة الملك وولي العهد بحلول العام الهجري

خطة في المناطق الساخنة بعد تجدد حرائق بين جرش وعجلون

السيطرة الأولية على حريق غابات وادي الشام بين عجلون وجرش

توقيف صاحب محل في الرمثا يستخدم أحشاء الحيوانات بصناعة النقانق

الأردن مرشح لاستضافة بطولة العالم للمصارعة

نصيحة للمصريين بعدم الخروج للشارع .. لهذا السبب !

المجلس التمريضي يعقد الامتحان النصفي للرعاية الصحية الأولية

مدير الامن يقدم واجب العزاء بالرقيب موسى المصري

الأردن يعزي الجزائر بضحايا حادث السير المروع

الأربعاء، 19-07-2023 12:30 م

إمام عاشور ينضم لغريم الزمالك

7202319101839996194208


الوكيل الإخباري - أعلن نادي الأهلي المصري لكرة القدم، الثلاثاء، عن انضمام إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي إلى صفوف "المارد الأحمر".

وقال نادي الأهلي، في بيان رسمي له، أن مدة العقد الذي وقع عليه إمام عاشور تبلغ 5 سنوات.

وأفاد البيان بأن الساعات القليلة الماضية شهدت إنهاء جميع التفاصيل الإدارية والمالية الخاصة بعودة اللاعب إلى الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وكان إمام عاشور (25 عاما) قد لعب في صفوف نادي الزمالك، الغريم التقليدي للأهلي، قبل انتقاله إلى الدوري الدنماركي خلال الميركاتو الشتوي الماضي، في صفقة بلغت 2.6 مليون دولار.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202319153837965453724 (1)

هل يخشى بنزيما؟ رسالة غامضة من حمدالله

545

الأردن مرشح لاستضافة بطولة العالم للمصارعة

7202319143143919700545

ريال مدريد يختتم النصف الأول من فترته التحضيرية

7202319113928504056808

نابولي يسرع تحركاته لتحصين أوسيمين

7202319111930880221407

رسميا.. برشلونة ينجز رابع صفقاته الصيفية

720231911738991784108

ناد إسباني يدعم تركي آل الشيخ بعد خضوعه لعملية جراحية