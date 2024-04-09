إنبي يصعق الأهلي بتعادل قاتل ويتصدر الدوري المصري

الوكيل الإخباري - اقتنص إنبي تعادلا في الوقت القاتل من أنياب مضيفه الأهلي بنتيجة 2-2 مساء اليوم الاثنين، في ستاد القاهرة، في لقاء مؤجل من الجولة 16 للدوري المصري الممتاز.



وتبارى الثنائي محمود كهربا (الأهلي) ويوسف لبيب (إنبي) في تسجيل الأهداف الأربعة، إذ أحرز الأول للأحمر في الدقيقتين 44 و73، وتعادل بديل الفريق البترولي مرتين في الدقيقتين 60 و90+3.



وسقط الأهلي في فخ نزيف النقاط بالدوري للمباراة الثانية على التوالي بعد خسارته أمام البنك الأهلي في الجولة 15 بنتيجة 3-4.



وارتفع رصيد الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر إلى 18 نقطة في المركز العاشر من 9 مباريات بينما اعتلى إنبي بقيادة مدربه سيد ياسين صدارة الدوري برصيد 28 نقطة.



حاول الأهلي فرض أسلوبه بتبادل التمريرات منذ الدقائق الأولى، وسنحت كرة عرضية لصالح مهاجمه الفرنسي موديست لكنه سدد فوق العارضة، بينما لجأ إنبي مبكراً للهجمات المعاكسة.



سدد كهربا فوق العارضة لصالح الأهلي، وتعرض أحمد أمين "أوفة" مهاجم إنبي للإصابة وغادر الملعب لصالح زميله يوسف لبيب في الدقيقة 15.

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أنقذ الحارس مصطفى شوبير مرمى الأهلي من رأسية خطيرة للاعب أحمد نادر، ورد موديست بضربة رأس فوق العارضة.



وأهدر الأهلي كرة سريعة في ظل عدم لحاق كهربا بتمريرة عرضية خطيرة.



تعامل شوبير ببراعة مع كرة طولية متقنة أرسلها كالوشا مدافع إنبي، وأبعد أحمد صبيحة هجمة أهلاوية سريعة عن طريق محمد مجدي أفشة، ثم سدد مروان عطية فوق العارضة بعيدا عن مرمى الفريق البترولي.



وتألق حارس إنبي عبد الرحمن سمير بالتصدي لتسديدة جديدة من مروان عطية.



وتقدم كهربا للأهلي بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من طاهر محمد في الدقيقة 44 مع نهاية الشوط الأول.



تحول إنبي للهجوم الضاغط في بداية الشوط الثاني، ورد الأهلي بتسديدة موديست التي تحولت إلى ضربة ركنية.



وطالب لاعبو الأهلي بضربة جزاء بعد سقوط طاهر في منطقة الجزاء، لكن الحكم طارق مجدي لم يحتسب مخالفة.



وأدرك إنبي هدف التعادل عن طريق مهاجمه يوسف لبيب في الدقيقة 60 بعدما حول كرة عرضية في مرمى مصطفى شوبير، وأشرك الأهلي لاعب الوسط عمرو السولية بدلا من أحمد نبيل كوكا.



وجه السولية تسديدة قوية في يد حارس إنبي، ودفع الأهلي بالثنائي وسام أبو علي ورضا سليم على حساب مروان عطية وموديست لتنشيط الأداء الهجومي.



في المقابل أشرك إنبي مصطفى ياسر "شكشك" بدلا من أحمد نادر.



أمسك حارس إنبي تسديدة قوية من كهربا الذي نجح في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 73 من كرة عرضية أرسلها محمد هاني من الجبهة اليمنى ليعيد التقدم للفريق الأحمر.



أشرك إنبي الثلاثي محمد حتحوت ومروان داوود وصلاح زايد بدلا من رفيق كابو ومحمد حمدي وأحمد العجوز، وأرسل وسام أبو علي مهاجم الأهلي كرة عرضية تعامل معها دفاع إنبي.



ألقى الأهلي بآخر تبديلاته: أحمد عبد القادر وأكرم توفيق بدلا من كهربا وطاهر.



ووجه رضا سليم تسديدة في يد حارس إنبي، تلتها بعض المحاولات غير المكتملة من جانب وسام أبو علي.



وأدرك إنبي هدف التعادل في الدقيقة 90+3 من كرة عرضية متقنة حولها يوسف لبيب برأسه في مرمى مصطفى شوبير، ثم أوقف رامي ربيعة مدافع الأهلي انطلاقة من صلاح زايد لاعب إنبي.



وجه علي فوزي لاعب إنبي تسديدة فوق العارضة، ورد عمر كمال لاعب الأهلي بتمريرة غير مكتملة إلى أحمد عبد القادر، قبل إطلاق صافرة النهاية بالتعادل 2-2.

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