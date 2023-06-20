الثلاثاء 20-06-2023
الوكيل الاخباري

وزير التربية يوضح حول زيادة عدد أيام العام الدراسي بالمدارس

التربية تعلن انتهاء استعداداتها لعقد امتحان "التوجيهي"

مقتل 4 مستوطنين في إطلاق نار قرب مستوطنة "عليلي" في شمال رام الله

الصرايرة: زيارة نيابية بعد عيد الأضحى إلى الكويت لبحث قرار وقف ابتعاث طلبة الطب إلى الأردن

وزارة التربية تنعى الطالب محمد أيمن محمد ادعيق

إعلان صادر عن السفارة الأردنية بالقاهرة

بني هاني يعتلي قمة رابع أعلى جبل في العالم بالعلم الأردني

وزيرة الاستثمار: إطلاق منصة إلكترونية خاصة بالمستثمر قريبا

وزير السياحة والآثار: بدء ترخيص أدلاء سياحيين من ذوي الإعاقة

بدء الإجراءات التنفيذية لمشروع المدينة الاقتصادية مع العراق

الثلاثاء، 20-06-2023 04:22 م

إنتر ميامي يتفق مع مارتينو لتدريب ميسي

6202320111542245809111 (1)


الوكيل الإخباري - ذكرت تقارير إعلامية أن نادي إنتر ميامي الأمريكي، توصل إلى اتفاق للتعاقد مع المدرب الأرجنتيني جيراردو مارتينو.

وفي حال إبرام الصفقة، سيدرب مارتينو، النجم ليونيل ميسي للمرة الثالثة، حيث سبق أن دربه في برشلونة والمنتخب الأرجنتيني. 

وذكرت صحيفة "أوليه" أن عدة مصادر أكدت التوصل لاتفاق بين إنتر ميامي ومارتينو، كما أشارت قناة tyc sports إلى أنه لا يتبقى سوى التفاصيل الأخيرة لإبرام الصفقة.

وكان المنتخب المكسيكي قد شهد آخر محطة تدريبية لمارتينو، وقد رحل المدرب عن المنصب إثر الخروج المبكر من كأس العالم 2022 في قطر.

وتولى مارتينو، تدريب برشلونة بين عامي 2013 و2014 وبعدها تولى تدريب المنتخب الأرجنتيني لمدة عامين.

من ناحية أخرى، أعلن خورخي ماس، الشريك في ملكية إنتر ميامي والرئيس التنفيذي له، أن النادي وميسي توصلا إلى اتفاق حول بنود التعاقد، ودخلا في مرحلة إتمام الإجراءات والتأشيرة الخاصة باللاعب.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202320145537791478195

احمد هايل مدربا عاما للحسين اربد

6202320145347146097032

طلب غير متوقع من أنشيلوتي بسبب منتخب البرازيل

6202320134712100351137

خطوة جديدة من لوكاكو لمغادرة تشيلسي

6202320125547768216291

رسميا.. تشيلسي يعلن الصفقة المنتظرة

6202320133655753139984 (1)

بالدموع.. صلابة زيدان تتهاوى أمام أطفال السرطان

6202320113026717326125

كوليبالي يوافق على عرض الهلال

أخبار متعلقة
520232892059766063655

ميسي يقود باريس سان جيرمان لنيل لقب تاريخي

5202325122116258991139

السعودية تثق في حسم صفقة ميسي

5202322123642797461701 (1)

انهيار مفاوضات دي ماريا مع يوفنتوس

5202322132219588302602

ميسي يقود الأرجنتين في مباراة ودية بالصين

520232210248939157946

صفقة ميسي تدخل مرحلة الحسم في برشلونة

5202321152352887681731 (1)

ميسي إلى الدوري الإسباني.. لكن ليس إلى برشلونة؟!