إنتر ميامي يتفق مع مارتينو لتدريب ميسي

الوكيل الإخباري - ذكرت تقارير إعلامية أن نادي إنتر ميامي الأمريكي، توصل إلى اتفاق للتعاقد مع المدرب الأرجنتيني جيراردو مارتينو.



وفي حال إبرام الصفقة، سيدرب مارتينو، النجم ليونيل ميسي للمرة الثالثة، حيث سبق أن دربه في برشلونة والمنتخب الأرجنتيني.



وذكرت صحيفة "أوليه" أن عدة مصادر أكدت التوصل لاتفاق بين إنتر ميامي ومارتينو، كما أشارت قناة tyc sports إلى أنه لا يتبقى سوى التفاصيل الأخيرة لإبرام الصفقة.



وكان المنتخب المكسيكي قد شهد آخر محطة تدريبية لمارتينو، وقد رحل المدرب عن المنصب إثر الخروج المبكر من كأس العالم 2022 في قطر.



وتولى مارتينو، تدريب برشلونة بين عامي 2013 و2014 وبعدها تولى تدريب المنتخب الأرجنتيني لمدة عامين.



من ناحية أخرى، أعلن خورخي ماس، الشريك في ملكية إنتر ميامي والرئيس التنفيذي له، أن النادي وميسي توصلا إلى اتفاق حول بنود التعاقد، ودخلا في مرحلة إتمام الإجراءات والتأشيرة الخاصة باللاعب.

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