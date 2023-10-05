إنتر ميامي يتلقى خسارة ثقيلة في غياب ميسي

الوكيل الإخباري - غاب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباراة فريقه إنتر ميامي أمام مضيفه شيكاغو فاير في الدوري الأمريكي.



وحالت الآلام العضلية التي يعاني منها ميسي دون أن يشارك في مواجهة شيكاغو فاير، أمس الأربعاء والتي مني فيها إنتر ميامي بخسارة ثقيلة (1-4).



وهذه هي رابع مباراة يغيب عنها ميسي عن إنتر ميامي، بسبب الإصابة.



وكان ميسي قد طالب بالتغيير خلال مباراة تورونتو يوم 20 سبتمبر/أيلول الماضي، ولم يلعب ديربي فلوريدا أمام أورلاندو سيتي، 24 سبتمبر/أيلول الماضي، ولا نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة الذي خسره إنتر ميامي أمام هيوستن دينامو (1-2).



وبهذه الهزيمة تراجع إنتر ميامي إلى المركز قبل الأخير في القسم الشرقي بـ33 نقطة، مبتعدا بـ5 نقاط عن المراكز المؤهلة للأدوار الإقصائية، قبل 3 جولات على نهاية الدور التمهيدي.

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